بعد حرمانه التأشيرة.. محمود عباس سيخاطب الأمم المتحدة عبر الفيديو

أجازت الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يشارك عبر الفيديو في الاجتماعات السنوية للمنظمة الأممية الأسبوع المقبل في نيويورك، بعدما حرمته الولايات المتحدة الحصول على تأشيرة.

ورفضت واشنطن منح تأشيرات لنحو 80 فلسطينيا بينهم عباس كان مقررا أن يشاركوا في اجتماعات الجمعية العامة التي يتوقع أن تعترف دول عدة خلالها بدولة فلسطين، بحسب "رويترز".

وقرّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منع إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل.

وجاء قرار روبيو استناداً إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة الفلسطينية على ما تصفه واشنطن بـ"دفع مقابل القتل" لمنفذي العمليات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.



