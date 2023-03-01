قتلى من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمالي العراق
قُتل عدد من مسلحي حزب العمال الكردستاني، الأربعاء، إثر قصف طائرة مسيّرة تركية سيارة في ضواحي بلدة سنجار بمحافظة نينوى، شمالي العراق.
وهذا القصف هو الثاني خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث اغتال طيران تركي مسير قياديًا بارزًا في الحشد الشعبي، ظهر الإثنين الماضي، في ذات المحافظة.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "طائرة مسيرة مجهولة، أقدمت على قصف سيارة تابعة لعناصر مسلحة من حزب العمال الكردستاني بالقرب من مديرية شرطة سنجار غربي محافظة نينوى، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم قيادي بارز في الحزب".
وبينت المصادر، أن "مسلحي حزب العمال الكردستاني فرضوا إجراءات أمنية مشددة حول السيارة التي تم قصفها وفي المناطق القريبة من موقع الحادث، فيما منعت العناصر المسلحة من حزب العمال الكردستاني قوات الشرطة العراقية من التقرب من موقع الحادث لإجراء تحقيق في عملية القصف".
ومن جهته، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان له، ظهر اليوم الأربعاء، إنه "بحسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان فإنه في الساعة 12:00 من منتصف ظهر اليوم، استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة مسؤول أمني في قوات يبشه بقضاء سنجار".
وأضاف البيان أن "القصف تسبب بمقتل المسؤول الأمني واحد حراسه".
وتنظيم "يبشه"، (وحدات حماية سنجار) هو أحد الأجنحة العسكرية للعمال الكردستاني.