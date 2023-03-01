قتلى من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي شمالي العراق

قُتل عدد من مسلحي حزب العمال الكردستاني، الأربعاء، إثر قصف طائرة مسيّرة تركية سيارة في ضواحي بلدة سنجار بمحافظة نينوى، شمالي العراق.

وهذا القصف هو الثاني خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث اغتال طيران تركي مسير قياديًا بارزًا في الحشد الشعبي، ظهر الإثنين الماضي، في ذات المحافظة.