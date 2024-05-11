3 سيناريوهات تنتظر العملية الإسرائيلية في رفح

تتعدد السيناريوهات المتعلقة بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، التي أدت لسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري، علاوة على نزوح مئات الآلاف من النازحين للمدينة.

وحسب التقديرات، فإن ثلاثة سيناريوهات رئيسية تتعلق بالعملية: الأول إبقاء السيطرة على شرق المدينة بما في ذلك معبرا رفح وكرم أبو سالم، والثاني توسيع العملية لتشكل باقي أحياء رفح، والثالث الانسحاب العسكري.

ووفق السيناريو الأول، فإنه من المحتمل أن يواصل الجيش الإسرائيلي تمركزه في شرق رفح، وفرض السيطرة على المعبرين الأساسيين للقطاع، وهو ما يزيد من الضغط على السكان وعناصر حماس، ويحول دون دخول المساعدات الإنسانية وسفر الجرحى والمرضى.

في هذه الحالة يتوجب على إسرائيل إيجاد بدائل أخرى مع المنظمات الإغاثية والمجتمع الدولي لدخول المساعدات وإجلاء الجرحى والمرضى، وهو الأمر الذي سيدفعها لتقديم تنازلات ترى فيها حكومة بنيامين نتنياهو مخرجاً لحماس من أزماتها.