الإمارات تشكل فريقا لدراسة الوضع في سوريا بعد الزلزال المدمر

أعلن عبدالرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل فريق شامل من الأطباء والمهندسين والفنيين المختصين في الأجهزة الصحية لدراسة الوضع الحالي في سوريا بعد الزلزال المدمر.

وأكد العويس استمرار بلاده في دعم الشعب السوري وخاصة في القطاع الطبي، لمواجهة تداعيات الزلزال، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأجرى العويس جولة تفقدية برفقة وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش ومحافظ اللاذقية عامر هلال، للاطلاع على المواقع المتضررة جراء الزلزال في مدينة جبلة.