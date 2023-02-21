الإمارات تشكل فريقا لدراسة الوضع في سوريا بعد الزلزال المدمر
أعلن عبدالرحمن العويس وزير الصحة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل فريق شامل من الأطباء والمهندسين والفنيين المختصين في الأجهزة الصحية لدراسة الوضع الحالي في سوريا بعد الزلزال المدمر.
وأكد العويس استمرار بلاده في دعم الشعب السوري وخاصة في القطاع الطبي، لمواجهة تداعيات الزلزال، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأجرى العويس جولة تفقدية برفقة وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش ومحافظ اللاذقية عامر هلال، للاطلاع على المواقع المتضررة جراء الزلزال في مدينة جبلة.
وقال العويس: "نحن والسوريون شعب واحد، وهناك تواصل مستمر لمساعدة أشقائنا في سورية.. لتأمين الاحتياجات الصحية والطبية المباشرة".
وأضاف أنه تم "تشكيل فريق إماراتي من الأطباء والمهندسين والفنيين المختصين في الأجهزة الصحية لدراسة الوضع الحالي ودعم الأشقاء في سوريا بكل ما تستطيع الإمارات تقديمه ليس لهذه المرحلة فقط بل للمراحل المقبلة".
وأردف: "كارثة الزلزال لا تمثل تحديا لسوريا فقط بل للإنسانية جمعاء، ونتمنى أن نرى موقفا موحدا تجاه هذا التحدي الإنساني الكبير على مستوى العالم".
واستطرد الوزير الإماراتي قائلاً: "الإمارات لبنة في هذا البناء، وهي مستمرة بدعم الأشقاء في سوريا وخاصة في القطاع الطبي.. ونأمل من الجميع التواصل والتفاعل والمساهمة بشكل أكبر، بما يتناسب وحجم الكارثة والتداعيات الكبيرة التي خلفتها".
من جهته، قال وزير الصحة الدكتور حسن الغباش: "اطلعت ووزير الصحة الإماراتي بشكل دقيق على الأضرار الناجمة عن الزلزال في جبلة.. والتعاون بين بلدينا الشقيقين في القطاع الصحي ليس جديدا، حيث كانت الإمارات على الدوام تدعم هذا القطاع لتأمين الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين".
وأكمل: "نتطلع للمزيد من هذا التعاون واستمراره والارتقاء به.. وكما أسلف الوزير العويس، فإن الإمارات جاهزة لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للقطاع الصحي في سوريا.
يشار إلى أن وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات كان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار اللاذقية الدولي، برفقة وفد طبي على متن طائرة تحمل 46 طنا من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.