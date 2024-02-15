مقتل 4 لبنانيين من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية على النبطية

قتل 4 لبنانيون، بينهم امرأتان، وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية نفذها الطيران الحربي، فجر الخميس، على بلدة النبطية جنوبي لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة إن "الغارة الإسرائيلية، التي نفذتها مسيّرة معادية.. استهدفت شفة سكنية في مبنى مجاور لمحطة فلسطين في شارع مرج عيون وسط مدينة النبطية بصاروخ موجه".

وأضافت أن الغارة ذهب ضحيتها 4 أفراد من عائلة من "آل برجاوي" بعد تدمير الشقة وإحداث تصدعات كبيرة في المبنى الآيل للسقوط، إضافة إلى إحداث أضرار فادحة في الأبنية المحيطة والسيارات المتوقفة في الشارع.