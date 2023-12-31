إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة عسكرية أمريكية شمال العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق في بيان، إن أنظمة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة مسلحة اليوم الأحد فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أمريكية وقوات دولية أخرى.

وقالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها أطلقت الطائرة المسيرة لمهاجمة ما أسمتها "قاعدة احتلال".

وقالت مصادر أمنية، إنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.