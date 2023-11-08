حركة إجلاء الأجانب من غزة تتسارع بعد فتح معبر رفح

شهدت حركة إجلاء الأجانب وأصحاب الإقامات المزدوجة من غزة تسارعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد من تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر اليوم الثلاثاء بعد إعادة فتح معبر رفح الحدودي أمس.

وقال مصدر أمني مصري إن ما لا يقل عن 500 شخص، معظمهم أجانب أو مزدوجو الجنسية وعائلاتهم، فضلا عن 100 مصري، دخلوا مصر اليوم عبر معبر رفح، وهو المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وكان المعبر مغلقاً يوميْ، السبت والأحد، بعد أن قصفت إسرائيل سيارة إسعاف كانت متوجهة إلى رفح.

وأفادت مصادر أمنية مصرية بأن القاهرة تواصل الضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات وكذلك الوقود إلى القطاع وتوفير الأمن لسيارات الإسعاف.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنه تم إجلاء 262 أردنياً اليوم من بين 569 عالقين في غزة منذ اندلاع القتال هناك.

وذكرت كندا أنه تسنى إجلاء 59 من مواطنيها والحاصلين على إقامة دائمة وأفراد أسرهم.

وقال مصدر طبي إن 19 من غزة يحتاجون إلى علاج طبي سُمح لهم بالعبور للانضمام إلى عشرات آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.

ومن بين الدول الأخرى التي سُمح لمواطنيها بالمغادرة اليوم الثلاثاء، رومانيا وألمانيا ومولدوفا وأوكرانيا والفلبين وفرنسا، وفقا لسلطة حدود غزة.