"الخليوي عميل لإسرائيل".. خطاب نصر الله يثير السخرية بين اللبنانيين

أثار خطاب الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، حالة من السخرية بين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إن الهاتف المحمول "عميل لإسرائيل".

وقال نصر الله في كلمته التي بثتها قناة المنار التابعة للميليشيا، أمس الثلاثاء،: "من أجل سلامة وحفظ دماء الناس، بتقلي وين العميل (تسألني) بقلك هذا العميل الخليوي (الهاتف المحمول) إلى بإيدك، والي بإيد زوجتك.. وهو عميل قاتل يقدم معلومات دقيقة"، حسب شبكة "CNN" الأمريكية.

وأضاف: "أغلب الحالات الي بتصير هي نتيجة الخليوي واحنا نتخذ إجراءات داخلية، لكن صار الخليوي مثل الأكسجين لا أحد يعيش بلاه".