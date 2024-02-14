"الخليوي عميل لإسرائيل".. خطاب نصر الله يثير السخرية بين اللبنانيين
أثار خطاب الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، حالة من السخرية بين اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إن الهاتف المحمول "عميل لإسرائيل".
وقال نصر الله في كلمته التي بثتها قناة المنار التابعة للميليشيا، أمس الثلاثاء،: "من أجل سلامة وحفظ دماء الناس، بتقلي وين العميل (تسألني) بقلك هذا العميل الخليوي (الهاتف المحمول) إلى بإيدك، والي بإيد زوجتك.. وهو عميل قاتل يقدم معلومات دقيقة"، حسب شبكة "CNN" الأمريكية.
وأضاف: "أغلب الحالات الي بتصير هي نتيجة الخليوي واحنا نتخذ إجراءات داخلية، لكن صار الخليوي مثل الأكسجين لا أحد يعيش بلاه".
وتابع: "الإسرائيلي ليس بحاجة لزرع العملاء على الطرقات، فالكاميرات الموصولة على الإنترنت تراقب كل الطرقات"، مؤكدًا وجوب "قطع الإنترنت عن هذه الكاميرات، لأن التساهل في هذا الموضوع يسهم في المزيد من الشهداء والخسائر وكشف الجبهة للعدو".
ورفض نصر الله في كلمته الجهود الداعية إلى وقف القتال بين الحزب وإسرائيل، وقال: "هذه الجبهة (الجنوبية) لن يكون لها وقف لإطلاق النار إلا بعد توقف العدوان على غزة، وبعد اتفاق واضح مع المقاومة الفلسطينية في غزة".
وانتقد نصرالله المقترحات، مشيرًا إلى أن هدف الدولة هو عودة 100 ألف إسرائيلي نزحوا بسبب القتال في شمال إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأخيرة "في ورطة… إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتقديم مطالب".
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلًا يوميًّا للقصف بين الميليشيا وإسرائيل؛ ما أثار خشية دولية من توسّع نطاق التصعيد ودَفَع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.
وتعلن الميليشيا استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعمًا لغزة و"إسنادًا لمقاومتها"، بينما يردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.
وقتل أكثر من 240 شخصًا في جنوب لبنان، بينهم 176 عنصرًا من الميليشيا، منذ بدء التصعيد، بينما تقول إسرائيل إن 15 شخصًا قتلوا بينهم 9 جنود.