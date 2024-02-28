رئيس الحكومة التونسية يزور باريس لبحث التعاون الثنائي
في زيارة هي الأولى من نوعها، يتوجَّه رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يبحث فيها ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.
وقالت الحكومة، في بيان، إن رئيسها "أحمد الحشاني يؤدي زيارة عمل إلى فرنسا، انطلاقًا من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة".
وأضافت: "الزيارة تندرج في إطار متابعة ملفات التعاون المشترك بين البلدين، والتباحث بشأن الاستحقاقات الثنائية القادمة".
وأفادت الحكومة بأنه سيرافق الحشاني في الزيارة وزيرا الخارجية نبيل عمار، والاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي.
وهذه أول زيارة يؤديها الحشاني إلى باريس منذ تسلمه منصبه في أغسطس/ آب الماضي، وقد زار الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما شارك في الدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، والدورة الـ37 لمؤتمر رؤساء وحكومات الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا منتصف فبراير/ شباط الجاري.