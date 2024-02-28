رئيس الحكومة التونسية يزور باريس لبحث التعاون الثنائي

في زيارة هي الأولى من نوعها، يتوجَّه رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يبحث فيها ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وقالت الحكومة، في بيان، إن رئيسها "أحمد الحشاني يؤدي زيارة عمل إلى فرنسا، انطلاقًا من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة".