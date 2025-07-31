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العالم العربي

لافروف: نأمل حضور الشرع القمة الروسية العربية في موسكو (صور)

لافروف: نأمل حضور الشرع القمة الروسية العربية في موسكو (صور)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري أسعد الشي...المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 9:08 ص

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو تأمل في أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع قمة بين روسيا والدول العربية في موسكو في أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال اجتماع مع لافروف في موسكو اليوم، إن دمشق حريصة على الحصول على دعم موسكو في بناء سوريا موحدة.

وأبلغ الشيباني نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو بأن حكومة بلاده الجديدة في دمشق تريد إقامة "العلاقات الصحيحة" مع روسيا الحليف الوثيق للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال الشيباني للافروف في مؤتمر صحفي مشترك "هناك فرص عديدة لسوريا موحدة وقوية، ونأمل أن تقف روسيا إلى جانبنا في هذا المسار".

ووصل الشرع إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن أطاحت فصائل المعارضة تحت قيادته بحليف روسيا القديم، بشار الأسد، من السلطة.

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