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العالم العربي

قناة إيرانية تسحب خبرا نفت فيه مقتل السنوار

قناة إيرانية تسحب خبرا نفت فيه مقتل السنوار
يحيى السنوار يلوح بيديه لعدد من مؤيديه خلال احتفالية سابق...المصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أكتوبر 2024، 7:14 م

سحبت قناة "العالم" الإخبارية الإيرانية، مساء الخميس، خبرا نشرته تضمن نفيا لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

ونقلت قناة "العالم" عن مصدر وصفته بقيادي فيما يسمى "غرفة عمليات جبهة المقاومة" نفيه مقتل السنوار، وقال إن "خبر اغتيال القيادي في حماس يحيى السنوار عار من الصحة تماما، ونشر العدو الصهيوني لهذا الخبر محاولة لجمع المعلومات عن السنوار وتحركاته".

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القناة سحبت الخبر بعد دقائق من موقعها الإلكتروني ومنصاتها الإخبارية، إلّا أن وسائل إعلام رسمية إيرانية كانت قد نشرته بالاعتماد على ما ذكرته قناة "العالم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل السنوار خلال اشتباك في رفح، جنوبي قطاع غزة.

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