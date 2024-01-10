خبراء: حرب غزة دمرت 90% من المنشآت السياحية وتكلفة الإعمار بالملايين

دمَّر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أغلب المنشآت والمعالم السياحية في القطاع المنكوب، وعلى رأسها الفنادق والمطعام الرئيسة، والشريط الساحلي.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت 90% من المناطق السياحية بشكل كلي".

ولفت إلى أنه "لا يمكن حالياً حصر أضرار القطاع السياحي، لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر بمئات الملايين من الدولارات".

وأوضح أن "إسرائيل تعمدت تدمير القطاع السياحي بهدف الإنهاء، بشكل كامل، للاقتصاد في غزة، والحيلولة دون وجود إمكانية لأي خطط إنعاش اقتصادي بعد الحرب"، مبينًا أن الدمار طال الفنادق والمطاعم الرئيسة بشكل أساس.

وأضاف أبو جياب أن "تدمير إسرائيل للقطاع السياحي في غزة تسبب بضرر كبير لنحو 10 آلاف عامل في غزة"، منوهًا إلى أن "القطاع السياحي كان يساهم بنسبة كبيرة من اقتصاد غزة، وهذا الأمر لم يعد موجودًا".

ورجح أن تحتاج "إعادة إعمار القطاع السياحي في غزة من 3 إلى 5 سنوات، وستكلّف مئات الملايين من الدولارات، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم في الأوضاع السياسية والاقتصادية التي أوجدتها الحرب".