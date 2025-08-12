طهران تلقت "رسالة" بيروت.. كواليس ما قبل زيارة لاريجاني العاصفة إلى لبنان

بعد سلسلة من التصريحات والمواقف الإيرانية والوصائية، كشفت مصادر رفيعة المستوى أنّ لبنان، اشترط فور تلقيه طلبًا بنيّة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني زيارة بيروت، بوجوب العمل أولًا على توضيح التصريحات التي صدرت عن أكثر من مسؤول إيراني، والتي رفضت تسليم سلاح "حزب الله" وهاجمت قرارا سياديا بحصر السلاح بيد الدولة.

وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز" أنّ الرسالة اللبنانية التي وصلت إلى طهران تضمنت إشارات واضحة، مفادها بأنّ حالة من الغليان تسود في البلد، وإن لم يكن هناك من توضيح إيراني رسمي للمواقف التي صدرت لا يمكن لأيّ زيارة أن تكون مجدية، بل على العكس من ذلك من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا في لبنان.

وأضافت المصادر أنّ إيران استجابت للرسالة اللبنانية، وعمدت بالفعل إلى إظهار موقف مغايرٍ تمامًا للمواقف الإيرانية التي أعقبت قرار الحكومة اللبنانية، مؤكدة حق لبنان بالدفاع عن نفسه، وأنّ القرارات المتخذة في لبنان هي شأن داخلي، هذا الموقف صدر يوم أمس الاثنين، عن الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي.

موقف الدولة اللبنانية

ونتيجة لذلك تمّ التوصل إلى صيغة بأن يأتي لاريجاني، وسيسمع من الرئيس اللبناني جوزيف عون ومن رئيس الحكومة نواف سلام كلامًا واضحًا بأنّ لبنان ماض في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر أنّ رئيس البرلمان نبيه بري لن يكون بعيدًا عن هذا الموقف، وسيكون واضحًا أمام ضيفه الإيراني بإبراز دقّة المرحلة التي يمر بها لبنان، والتي تتطلب حماية الوضع الداخلي ورفض الذهاب في أيّ مواجهة داخلية، وفق مقاربة يعمل عليها الرئيس بري في إدارة التوازن الداخلي.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أكدت أمس الاثنين "دعم إيران حق لبنان في الدفاع عن نفسه أمام إسرائيل"، إلا أنها اعتبرت أنّ "ممارسة هذا الحق غير ممكنة دون التمتع بقدرات تسليحية وعسكرية".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "نؤمن بأن القرارات في هذه القضايا شأن داخلي لبناني، وعلى شعب هذا البلد، مع مختلف مكونات المجتمع اللبناني، تحديد مصالح وطنه من خلال الإجراءات القانونية والمعتمدة، والعمل على نفس الأساس".

السفارة الإيرانية ببيروت

وفي وقت سابق، كشفت مصادر منفصلة لـ"إرم نيوز"، أنّ السفارة الإيرانيّة في بيروت طلبت تحديد مواعيد للاريجاني مع الرؤساء الثلاثة، الجمهورية؛ جوزيف عون، الحكومة؛ نواف سلام والبرلمان؛ نبيه بري.

وفي السياق أكّدت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية لـ "إرم نيوز" أنّ لاريجاني سيصل إلى بيروت غدا الأربعاء، وطلب تحديد موعد للقاء رئيس الحكومة نواف سلام.

وأضافت المصادر أنّ موقف الرئيس سلام واضح فيما يتعلق بالتمسك بالقرار الصادر عن حكومته بحصر السلاح بيد الدولة وحدها من جهة، ورفض التدخل الإيراني في شؤون الدولة اللبنانيّة لا سيّما السيادية، خصوصًا بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت عن أكثر من مسؤول إيراني، برفض تسليم سلاح حزب الله، والتي صبت في اتجاه التدخل المرفوض في الشؤون الداخليّة.