في جنوب قطاع غزة.. فلسطينيون يرفضون الهدنة‎

في جنوب قطاع غزة، استقبل فلسطينيون إعلان الهدنة المؤقتة مقابل الإفراج عن رهائن بتشكيك ومرارة، مثل ميسرة الصباغ الذي تساءل بشيء من اليأس "عن أي هدنة يتحدثون؟"، وأضاف أن "الإنجاز" يكون بإعادة النازحين إلى الشمال.

الصباغ واحد من عشرات الآلاف الذين نزحوا من شمال القطاع، تحت وطأة القصف الإسرائيلي أو استجابة للإنذارات الإسرائيلية بضرورة الاتجاه جنوبًا.

ومن مستشفى ناصر الذي يأوي نحو 35 ألف نازح، قال الصباغ (42 عامًا) لـ "فرانس برس" إنه يرفض الهدنة: "أي هدنة؟ شهداء، جرحى، وبيوت مدمرة؟".