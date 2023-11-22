في جنوب قطاع غزة.. فلسطينيون يرفضون الهدنة
في جنوب قطاع غزة، استقبل فلسطينيون إعلان الهدنة المؤقتة مقابل الإفراج عن رهائن بتشكيك ومرارة، مثل ميسرة الصباغ الذي تساءل بشيء من اليأس "عن أي هدنة يتحدثون؟"، وأضاف أن "الإنجاز" يكون بإعادة النازحين إلى الشمال.
الصباغ واحد من عشرات الآلاف الذين نزحوا من شمال القطاع، تحت وطأة القصف الإسرائيلي أو استجابة للإنذارات الإسرائيلية بضرورة الاتجاه جنوبًا.
ومن مستشفى ناصر الذي يأوي نحو 35 ألف نازح، قال الصباغ (42 عامًا) لـ "فرانس برس" إنه يرفض الهدنة: "أي هدنة؟ شهداء، جرحى، وبيوت مدمرة؟".
وأضاف: "هدنة لإدخال بعض المساعدات لا نريدها، نريد العودة إلى بيوتنا.. هذه الحرب كلها ظلم".
ياسر الحويطي (55 عامًا) وصف الهدنة بأنها "ذرّ للرماد في العيون، وبعدها ستستأنف الحرب".
وقال الحويطي الذي نزح من حي الصبرة في مدينة غزة، ويقيم في خيمة في مستشفى ناصر في خان يونس: "الآن معاناة الحرب، وغدًا معاناة بيوتنا المدمرة، أين سنسكن، وكيف سنعمّرها؟".
بالقرب من مستشفى ناصر، سوق شعبي كان فيه عدد من النازحين، وبينهم الحويطي، يتنقلون بين "البسطات" سعيًا إلى إيجاد بعض المواد الغذائية، في وقت يتناقص الغذاء والماء بشدة في قطاع غزة.
وأضاف الحويطي أن الهدنة "بالكاد تكفي لجمع شهدائنا من الشوارع ومن تحت الأنقاض، ولا نريد هدنة لإدخال بعض المساعدات، نريد وقفًا كاملاً لإطلاق النار والعودة إلى بيوتنا".