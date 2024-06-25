حاج يحتمي من حرارة الشمس
حاج يحتمي من حرارة الشمسا ف ب

بعد وفاة 99 حاجًا.. الأردن يوقف 28 شخصًا بتهمة الاتجار بالبشر

أعلنت النيابة العامة الأردن، اليوم الثلاثاء، نتائج التَّحقيقات الأولية التي أجرتها في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية، ونجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام الرسمية.

وأسندت النيابة العامة الأردنية جناية الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال بحق 28 شخصًا، كذلك قررت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة التحقيق، كذلك قررت إغلاق عدد من الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح.

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ولفتت النيابة العامة المتخصصة إلى أنها ستستكمل إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي، المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنَّ التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة أظهرت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال، باستقطاب ونقل وإيواء العديد من الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024، أي قبل موسم الحج بشهر كامل، وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أن الحجاج تُوفوا؛ إثر تعرضهم لضربات شمس نتيجة عدم توفير الرعاية والخدمات اللازمة لهم من قبل المكاتب والأشخاص، الذين تكفلوا بتأمين رحلتهم للديار المقدسة مقابل مبالغ مادية.

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