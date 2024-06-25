بعد وفاة 99 حاجًا.. الأردن يوقف 28 شخصًا بتهمة الاتجار بالبشر

ولفتت النيابة العامة المتخصصة إلى أنها ستستكمل إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي، المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنَّ التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة أظهرت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال، باستقطاب ونقل وإيواء العديد من الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024، أي قبل موسم الحج بشهر كامل، وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أن الحجاج تُوفوا؛ إثر تعرضهم لضربات شمس نتيجة عدم توفير الرعاية والخدمات اللازمة لهم من قبل المكاتب والأشخاص، الذين تكفلوا بتأمين رحلتهم للديار المقدسة مقابل مبالغ مادية.