وسط صعود اليمين المتطرف في أوروبا.. ما التداعيات على ليبيا؟

يثير صعود الأحزاب السياسية اليمينة المتطرفة في أوروبا تساؤلات عن تداعيات ذلك على الأزمة الليبية، وهي من الملفات الإقليمية الشائكة التي سبق وأن اهتمت بها دول أوروبية كثيرًا؛ بسبب تدفقات الهجرة من هذا البلد إلى القارة العجوز.

كذلك تحذر تقارير غربية وأوروبية من تنامي دور روسيا في ليبيا التي تعاني من انقسام حكومي وأمني، على الرغم من المساعي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيدها.

وقال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن: "ما رأيناه في فرنسا من فوز حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان على حزب النهضة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون يثبت أن الأحزاب اليمينية المتطرفة أصبحت تحظى بتوجه شعبي لدعمها".

وأضاف العبدلي لـ "إرم نيوز" أن: "ما حدث في فرنسا وخوف ماكرون من أن يفقد زمام الأمور، ما دفعه لحل البرلمان، يثبت أن الشعوب الأوروبية أصبحت ترى في الأحزاب اليمينية المتطرفة ملاذًا لها".