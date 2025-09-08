إسبانيا تعلن استدعاء سفيرها في إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية الاثنين استدعاء سفيرتها في إسرائيل للتشاور، في ظل توتر بين البلدين على خلفية الحرب في غزة واتهام إسرائيل لمدريد بـ"معاداة السامية".

وجاء في بيان إن "وزارة الخارجية استدعت سفيرة إسبانيا في تل أبيب للتشاور في مواجهة الافتراءات حيال إسبانيا والاجراءات غير المقبولة حيال اثنين من أعضاء الحكومة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أن حكومته ستزيد الضغط على إسرائيل بمنع السفن والطائرات المتجهة إليها والتي تحمل أسلحة من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني.

وستمنع إسبانيا أيضًا أي شخص يشارك بشكل مباشر في ما وصفه سانتشيز "بالإبادة الجماعية" من دخول البلاد.

وفي وقت سابق، كشفت قناة "كان" العبرية، أمس الأحد، عن عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا طارئًا لبحث الخطوات التصعيدية التي تعتزم إسبانيا اتخاذها ضد إسرائيل بسبب الحرب على غزة وتغوّل الاستيطان في الضفة الغربية.



