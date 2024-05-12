ضجة في إسرائيل عقب استقالة مسؤول الإستراتيجيات بهيئة الأمن القومي

قاد فشل الحكومة الإسرائيلية في حسم قضية "اليوم التالي للحرب على غزة" إلى استقالة شخصية كبرى في هيئة الأمن القومي؛ ما أثار ضجة عكَسها الإعلام العبري ومنصات التواصل.

وذكرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن يورام حمو، مسؤول الإستراتيجيات بهيئة الأمن القومي، استقال من منصبه، احتجاجًا على عدم اتخاذ قرار بالمستوى السياسي بشأن "اليوم التالي للحرب".

وأضافت أن حمو، وهو ضابط بالاحتياط، يحمل رتبة عميد، كان المسؤول عن السياسات العسكرية والتخطيط الإستراتيجي بهيئة الأمن القومي.

تصورات بشأن مستقبل القطاع

وأوضحت أن ملف تخطيط الإستراتيجية الإسرائيلية الخاصة بالتعاطي مع مستقبل قطاع غزة كان في عهدة الشعبة التي يترأسها.

وجاءت الاستقالة على خلفية قضية ترتبط بطبيعة المهمات الملقاة على عاتق حمو، ومن ثم يعني الأمر أن المستوى السياسي قوَّض عمله بشأن مستقبل التعاطي الإسرائيلي مع شؤون القطاع؛ ما يتفق مع الاتهامات الأمريكية لتل أبيب بعدم امتلاك خطط لليوم التالي للحرب.

وهيئة الأمن القومي الإسرائيلية هي الكيان المسؤول عن الشؤون الخارجية والأمن القومي للبلاد، وتعمل تحت رئاسة تساحي هانغبي.