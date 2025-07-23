الكنيست يؤيد إعلانا لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن

أيد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إعلانا لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، بأغلبية أعضائه، بحسب ما أفاد موقع "واي نت" العبري.

وصوّت 71 عضوًا لصالح المقترح، بينما عارضه 13 عضوًا، بحسب الموقع التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف أن التصويت على المقترح لا يُرتّب أي أثر قانوني أو تشريعي، ويُعدّ بمنزلة "إعلان عن الكنيست".

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وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 14 الإسرائيلية أن أغلبية واضحة من ناخبي الأحزاب المتشددة المكونة للائتلاف الحكومي تؤيد التحرك لضمّ الضفة الغربية.

ووفق الاستطلاع فإن 82% من ناخبي حزب "شاس" و72% من ناخبي "التوراة المتحدة" يؤيدون تطبيق السيادة على الضفة الغربية.