هل أصبح الإعدام بالكرسي الكهربائي في إسرائيل قاب قوسين؟

وعزَت المصادر، ومنها موقع "bahazit"، وصحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، رفض حزب "يهدوت هاتوراه" الائتلافي الحريدي للقانون لأسباب على صلة بالشريعة اليهودية، دون تفاصيل.

إلا أن ثمة احتمالا أن الحزب الحريدي، ممثل اليهود الأشكناز، يتخوف من تطبيق القانون على اليهود أيضًا، حال ارتكبوا الأفعال ذاتها.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت قبل يومين، على مشروع القانون الذي قدمه حزب "عوتسما يهوديت" اليميني القومي المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على أن يطرح أمام الكنيست الأربعاء، للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وفي حال تمريره بالقراءة التمهيدية، سيُطرح للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا.

ولو صادق الكنيست على القانون، بالقراءات الثلاث، سيصبح من صلاحيات القضاء بإسرائيل الحكم بإعدام كل مَن ارتكب جريمة قتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل.

ومع ذلك، رأت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، أن ثمة صعوبات في تمرير القانون بشكل نهائي؛ إذ سيضطر الائتلاف الذي يتزعمه حزب "الليكود"، لمنح حزب "يهودوت هاتوره" حرية التصويت على القانون بالقراءة التمهيدية وما بعدها من مراحل تشريعية.