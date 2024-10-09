إصابة مستشار سموتريتش في مواجهات جنوب لبنان

تناقلت وسائل إعلام عبرية اليوم خبر إصابة "شموئيل بوخريس"، المستشار البارز لوزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش خلال مواجهات في جنوب لبنان.

وبوخريس هو نائب قائد لواء الإسكندروني، أحد الألوية بالوحدة 91 الإسرائيلية التي تحاول التوغل في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب المواقع الإخبارية الإسرائيلية: "القناة السابعة" و"سروجيم" و"0404"، فإن إصابة شموئيل بوخريس "ليست خطيرة".

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وأشارت إلى أن سموتريتش نفسه هو الذي أعلن عن خبر الإصابة وقال إن "حالته جيدة".

وسمح المتحدث العسكري الإسرائيلي والرقابة العسكرية بنشر الخبر قبل قليل.

إلى جنب ذلك تم الإعلان عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة، بينهم عميل بالوحدة المخابراتية السرية 504 وتم تقديمه بأنه "باحث ميداني".