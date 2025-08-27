تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على "جبل المانع" في سوريا (فيديو)

كشف مصدر رسمي سوري، فجر اليوم الخميس، تفاصيل الهجوم الجوي الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على منطقة "جبل المانع" قرب دمشق.

وقال المصدر لوكالة "سانا" الرسمية إنه "خلال جولة ميدانية لعناصر من الجيش قرب (جبل المانع) جنوبي دمشق بتاريخ 26 آب الجاري عثرت على أجهزة مراقبة وتنصّت".

وأضاف أنه "أثناء محاولة التعامل معها، تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابات وتدمير آليات".

وأردف المصدر قائلاً إن "الاستهدافات الجوية والطائرات المسيّرة استمرت في منع الوصول إلى المنطقة حتى مساء 27 آب".

وتابع: "بالمقابل قامت مجموعات من الجيش بتدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء".

وأوضح أنه " لاحقاً، شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على الموقع أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع".

تزامن ذلك، وفق قناة "الإخبارية" السورية، مع "تحليق مكثف لطيران الاحتلال الإسرائيلي في سماء العاصمة دمشق".

وذكرت القناة أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواقع بالقرب من مدينة الكسوة بريف دمشق.