قرقاش: دبلوماسية الإمارات أفرجت عن 4300 أسير روسي وأوكراني

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور قرقاش إن دبلوماسية الإمارات أفرجت عن 4300 أسير روسي وأوكراني، معرباً عن أمله بأن "تكلل جهود الرئيس دونالد ترامب بالنجاح نحو وقف إطلاق النار والسلام".

وقال في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" إن "النظام الدولي يتطلع إلى الاستقرار وإنهاء الحروب، والحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات".

وأشار قرقاش إلى أن "الحرب الأوكرانية الممتدة فاقمت عدم الاستقرار وحصدت آلاف الأرواح".

وتابع قائلاً: "الإمارات "لعبت بدبلوماسيتها الحكيمة، دورًا محوريًا في 16 وساطة تبادل أسـرى بين روسيا وأوكرانيا أفرجت عن أكثر من 4300 أسير".