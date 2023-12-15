غانتس: واشنطن شريك "لا يملي" على إسرائيل تحركاتها

قال بيني غانتس الوزير في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنهم يجرون حوارا استراتيجيا يتسم بالخبرة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وإن واشنطن لا تحاول أن تملي على إسرائيل التحركات التي يجب أن تتخذها.