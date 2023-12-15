العالم العربي
غانتس: واشنطن شريك "لا يملي" على إسرائيل تحركاتها
قال بيني غانتس الوزير في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنهم يجرون حوارا استراتيجيا يتسم بالخبرة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وإن واشنطن لا تحاول أن تملي على إسرائيل التحركات التي يجب أن تتخذها.
وقال غانتس، وهو عضو في حكومة الحرب التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للصحفيين: "أعتقد أن الأمريكيين يجرون معنا حوارا استراتيجيا واحترافيا ملائما ومحسوبا. لا يحاولون إملاء أي شيء علينا"، مضيفًا: "نجلس كشريكين يريان معا الصورة الأشمل بشكل مسؤول".