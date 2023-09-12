العاصفة دانيال في البحر المتوسط قد تكون نذيرا لعواصف قادمة

أودت العاصفة دانيال، التي أحدثت دمارًا في منطقة البحر المتوسط ​​على مدى أسبوع، بحياة 15 شخصًا في وسط اليونان بعد أن تسببت في هطول أمطار غزيرة، سجل فيها منسوب المياه مستوى قياسيا، قبل أن تجتاح ليبيا حيث لقي ما يزيد على 2500 شخص حتفهم في فيضان جارف.

ومع تحرك العاصفة على ساحل شمال أفريقيا، سعت السلطات المصرية إلى تهدئة مواطنيها القلقين بإخبارهم أنها فقدت قوتها أخيرًا، وكتبت صحيفة "الأهرام" في طبعتها الإلكترونية باللغة الإنجليزية "لا داعي للذعر!".