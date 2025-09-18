رويترز: تسريح عدد من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بـ"حزب الله"

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بـ"حزب الله"
موقع الغارة في بعلبكالمصدر: منصة إكس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه شن هجوما في منطقة بعلبك اللبنانية أمس وقضى على حسين سيفو شريف، أحد قياديي ميليشيا "حزب الله" اللبنانية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن المستهدف تاجر ومورد أسلحة كبير، عمل من لبنان لتوجيه خلايا إرهابية داخل سوريا خططت لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل.

وأضاف أن أنشطة الإرهابي شكلت انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن الجيش، سيُواصل العمل لإزالة أي تهديد على بلاده.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، أن غارة إسرائيلية شُنت على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط اثنين.

كما تداولت حسابات على منصة "إكس" في وقتها، أنباء عن مقتل القياديين بـ"حزب الله" "حسين سيفو شريف" و"كمال رعد شريف " بالغارة الإسرائيلية.

مقتل لبنانيين اثنين إثر غارة إسرائيلية على بعلبك (فيديو)

 

