تقرير: عوامل تدفع إسرائيل وإيران وحزب الله لتجنب "الحرب الشاملة"

لا تستبعد مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن "تتوسع الحرب الجديدة الناتجة عن هجوم حماس المروع على إسرائيل، لتشمل دولا وأطرافا أخرى"، مشيرة إلى أن "بعض المحللين رجحوا بالفعل أن يؤدي القتال الحالي إلى اشتعال حرب على مستوى المنطقة".

إلا أن المجلة تطرقت في المقابل إلى جملة من العوامل التي من شأنها أن تدفع مختلف الأطراف، لا سيما إسرائيل وإيران وحزب الله، إلى تجنب حدوث سيناريو حرب شاملة في الشرق الأوسط.

ووفق المجلة، "من الممكن أن يؤدي أي هجوم إسرائيلي دموي على غزة إلى تدخلات من قبل إيران وميليشيا حزب الله استغلالا للفرصة.. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف، ويجعل إسرائيل تلاحق أعداءها وتستبق الهجوم عليهم. ففي الثاني عشر من الشهر الحالي، وجهت إسرائيل ضربات لمطارات سورية في مدينتي دمشق وحلب، إذ تمثل أحد أهدافها بإرسال رسالة إلى إيران".