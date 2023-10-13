تقرير: عوامل تدفع إسرائيل وإيران وحزب الله لتجنب "الحرب الشاملة"
لا تستبعد مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن "تتوسع الحرب الجديدة الناتجة عن هجوم حماس المروع على إسرائيل، لتشمل دولا وأطرافا أخرى"، مشيرة إلى أن "بعض المحللين رجحوا بالفعل أن يؤدي القتال الحالي إلى اشتعال حرب على مستوى المنطقة".
إلا أن المجلة تطرقت في المقابل إلى جملة من العوامل التي من شأنها أن تدفع مختلف الأطراف، لا سيما إسرائيل وإيران وحزب الله، إلى تجنب حدوث سيناريو حرب شاملة في الشرق الأوسط.
ووفق المجلة، "من الممكن أن يؤدي أي هجوم إسرائيلي دموي على غزة إلى تدخلات من قبل إيران وميليشيا حزب الله استغلالا للفرصة.. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف، ويجعل إسرائيل تلاحق أعداءها وتستبق الهجوم عليهم. ففي الثاني عشر من الشهر الحالي، وجهت إسرائيل ضربات لمطارات سورية في مدينتي دمشق وحلب، إذ تمثل أحد أهدافها بإرسال رسالة إلى إيران".
لكن حتى الآن، فإن مخاطر التصعيد محدودة للغاية، بحسب المجلة التي أشارت إلى أن "إسرائيل وإيران وميليشيا حزب الله، جميعهم يشعرون بالقلق للمضي في مثل هذه المقامرات الكبيرة، كما أن إيران وحزب الله يعلمان أن إسرائيل الجريحة قد تلحق بهما الأذى، ومن الممكن حدوث حرب أوسع نطاقا، لكنه لا يزال في هذه المرحلة أمرًا غير مرجح".
وترى أنه "حتى المرشحين الوحيدين اللذين قد يوسعان نطاق الحرب، وهما إيران وحزب الله، أرسلا إشارات بأنهما لا يبحثان عن القتال ضد إسرائيل، كما أن ميليشيا حزب الله منشغلة بإدارة حالتها الخاصة في لبنان، ولم ينسَ قادتها الفشل الذريع في حرب لبنان الثانية في 2006، عندما انحرف كمين عن مساره وأدى إلى إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية ضخمة، حيث شكلت الحرب وقتها إخفاقا مهينا للجيش الإسرائيلي، لكنها أيضا ألحقت ضررا بالغا بحزب الله".
وجاء في تقرير المجلة أن "إيران وحزب الله اختارا عدم المشاركة في هجوم حماس المفاجئ عندما كانت إسرائيل أقل قدرة للدفاع عن نفسها، ما يشير إلى اعتبارات أخرى لا تزال تحكم الاختيارات التي اتخذها قادة إيران وحزب الله"، مشيرة إلى أن "مما لا شك فيه هو أن التصعيد ليس أمرا غير وارد، فهناك عدد من التطورات قد تشعل حربا أوسع. فإذا ما تمكنت إسرائيل من التسبب بضرر هائل لحماس خلال هجومها المضاد في غزة، فقد تشعر كل من إيران وحزب الله أو واحدة منهما بالميل للتدخل، في محاولة لمنع إسرائيل من الإجهاز على حليفهما العسكري".
قدرات إيران وحزب الله
ولأن إيران وميليشيا حزب الله لا يمتلكان قوات برية أو جوية قادرة على الهجوم بشكل مؤثر على وحدات الجيش الإسرائيلي، تقول المجلة: "إن مثل هذا التدخل سيأتي على شكل مسيرات وصواريخ وقذائف موجهة بشكل أساسي، لكن هذا أيضا غير مرجح، فإيران وحزب الله يعرفان حق المعرفة أنه بإمكان إسرائيل توجيه ضربات قاسية لهما في ذات الوقت الذي تشدد فيه الخناق على حماس".
المجلة تؤكد أنه "إذا سار الهجوم الإسرائيلي المضاد بشكل سيىء، فإن إيران وحزب الله قد يريان أن إسرائيل ضعيفة وعرضة للاستهداف، فيختاران الانضمام للحرب وربما يأملان بتدمير إسرائيل بالكامل، لكن هذا الاحتمال أيضا بعيد".
وأضافت: "يمكن أن يؤدي نجاح أو فشل الهجوم الإسرائيلي المضاد إلى سيناريوهات يختار فيها الإسرائيليون التصعيد. وعلى افتراض أن العمليات العسكرية الإسرائيلية سارت على ما يرام، وأن الجيش الإسرائيلي سحق حماس، وقتل وأسر قادتها، وأنقذ الرهائن الإسرائيليين بكلف قليلة للمدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، فإن إسرائيل قد يدفعها الحماس وهبوب رياحها إلى توسيع الحرب، في محاولة لإزالة التهديدات التي مصدرها حزب الله وحتى إيران".
في هذا السيناريو، تقول المجلة: "إن التشبيه الملائم ليس حرب 1973، وإنما حرب 1967، عندما قررت إسرائيل القضاء على الجيش السوري بعدما دحرت القوات المصرية والأردنية. وكانت سوريا قد شنت هجمات ثانوية على إسرائيل بعد اندلاع الحرب، لكنها ظلت في الغالب على الهامش وحاولت تجنب ذات المصير الذي واجهه الأردن ومصر بمجرد بدء الهجوم الإسرائيلي، لكن إسرائيل انقلبت على سوريا، فدحرت جيشها واستولت على مرتفعات الجولان".
وتابعت: "من شبه المؤكد، أن سحق حماس سيكون كافيا لتحقق إسرائيل النصر في الوقت الحالي، فالقيام بهذا سيعيد قوة الردع الإسرائيلي. وفي حال لم تتدخل إيران وحزب الله، فمن المرجح أن يرى الإسرائيليون أن هذه النتيجة حسّنت وضعهم إلى حد كبير، مقارنة بالوضع الذي كان سائدا قبل هجوم حماس. لكن إذا كان أداء الجيش الإسرائيلي في غزة سيئا، وخرج متعثرا مضرجا بالدماء، فهناك بعض الاحتمالية أن يختار نتنياهو التصعيد على أمل تحقيق نصر في مكان آخر".
وهنا يدخل على معادلة التصعيد دافع آخر محتمل، وفق ما ترى المجلة، وهو مستقبل نتنياهو السياسي والقانوني، حيث أشارت إلى أنه "ورغم أن نتنياهو يشعر كغيره من الإسرائيليين بالغضب من هجوم حماس المروع وغير المبرر، إلا أنه متشدد سياسيا بصورة كبيرة، فهذه هي حربه التي حدثت أثناء ولايته كرئيس للوزراء، وتشكل أهم حدث طيلة فترة استلامه مهامه. حدث سوف يحدد إرثه ومستقبله السياسي".
وواصلت المجلة حديثها عن نتنياهو قائلة: "كما أنه حدث سيحدد مستقبله القانوني، إذ إنه لا يزال يواجه مخاطر جدية بأن يُزج به في السجن على خلفية تهم بالفساد تقض مضجعه منذ سنوات، وهو يأمل البقاء كرئيس للوزراء لأطول فترة ممكنة؛ بهدف استخدام النفوذ والحصانة القانونية المحتملة التي يمنحها منصبه من أجل تجنب التعرض للإدانة"، مضيفة: "إذا ما خسر حربه ضد حماس، فقد يقرر تصعيد الموقف باعتبارها أفضل فرصة للحفاظ على سلطته".
لكن وحتى في هذا الموقف، تعتبر المجلة أن "احتمالات التصعيد ضئيلة، ولا يبدو أن نتنياهو واهم إلى حد الشروع في هذه المقامرة المحفوفة بالمخاطر، وهو يعرف أن مهاجمة حزب الله أو إيران قد تجلب معها مزيدا من الموت والدمار لشعبه. ومن المرجح كثيرا أن يخلص إلى نتيجة مفادها أنه من الأفضل تقليل خسائره بدلا من مضاعفتها".
المصدر: مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية