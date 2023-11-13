السودان.. ارتفاع أعداد المصابين بالكوليرا وسط انهيار النظام الصحي

أعلنت وزارة الصحة بولاية سنار جنوب البلاد، عن ارتفاع حالات الاشتباه بالكوليرا إلى 20 حالة، داعيةً المواطنين لأخذ الحيطة والحذر بينما تراقب الأوضاع عن كثب.

وكشف مسؤول في وزارة الصحة السودانية، عن ظهور حالات كوليرا في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد.

وبدأت الحكومة المحلية بالولاية في اتخاذ حزمة من الإجراءات بينها إغلاق السوق الرئيسي طوال فترات المساء.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية السبت، إنه تم تسجيل حالتي إصابة بالكوليرا في مدينة سواكن توفيت إحداها.