"سأعرض على الحكومة الخطوات".. كاتس يتعهد بإلحاق الهزيمة بحماس

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، بإلحاق الهزيمة بحركة حماس، مشيرا إلى أنه سيعرض على الطاقم الحكومي اليوم الخطوات العسكرية لتحقيق ذلك.

وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي "سينفذ باحترافية" السياسات المتعلقة بغزة التي قد يتم اعتمادها عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم.

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وأكد كاتس أن على بلاده القيام بـ"كل ما يلزم" لإنزال الهزيمة بحماس وأنه سيعرض على رئيس الحكومة ووزرائها الخطوات لتحقيق ذلك.

وأضاف كاتس من غزة غداة انتشار أنباء عن إمكان احتلال كامل القطاع "هزيمة حماس في غزة مع خلق الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب في غزة، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يميل إلى شن هجوم موسع والسيطرة على القطاع بأكمله بعد 22 شهرا من الحرب.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لحكومته اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ووفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان نتنياهو ذكر في وقت سابق أنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني المصغر لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن "كيفية تحقيق أهداف الحرب الثلاثة".

وأضاف في بداية اجتماع روتيني لمجلس الوزراء: "يجب أن نستمر في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهدافنا من الحرب.. هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل". لكنه لم يحدد في بيان وقت اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.

و هاجم نتنياهو أمس حركة حماس بشدة، وقال: "لن نتراجع. إنني مليء بإصرار أقوى على إطلاق سراح أبنائنا المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدا لدولة إسرائيل"، وفق ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية.



