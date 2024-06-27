إسرائيل تهدد بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارة للولايات المتحدة، من أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان "إلى العصر الحجري" .

وقال غالانت للصحفيين في ختام زيارته لواشنطن، إن إسرائيل لا تريد الحرب، لكن بإمكانها أن تلحق "ضرراً جسيماً في لبنان" إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تفضل حلاً دبلوماسياً للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، لكننا نستعدّ لكلّ السيناريوهات".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلية على أن "حزب الله يدرك جيّداً أنّنا قادرون على إلحاق أضرار جسيمة في لبنان إذا اندلعت حرب".

وقال غالانت أيضاً إنه ناقش مع كبار المسؤولين الأمريكيين مقترحاته "لليوم التالي" لحكم غزة بعد الحرب والتي ستشمل فلسطينيين محليين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة.

لكنّ وزير الدفاع الإسرائيلي وصف العملية بأنها ستكون "طويلة ومعقدة"، على حد تعبيره.