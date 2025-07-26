الرئاسة الروحية للدروز تشكل لجانا متخصصة "لمنع الفوضى" في السويداء

أعلنت الرئاسة الروحية للدروز، بزعامة حكمت الهجري، تشكيل لجان قانونية متخصصة لمتابعة الملف الإنساني في السويداء، جنوب سوريا.

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وقالت، في بيان السبت، إن تشكيل اللجان يأتي "انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية، وحرصًا على إيصال المساعدات لمستحقيها، والمساهمة في إعادة الإعمار وفق أسس واضحة وشفافة.. بما يضمن حقوق المتضررين، ويدعم منظمات المجتمع المدني، ويؤمّن توزيعًا عادلًا بعيدًا عن أي تسييس أو محسوبيات".

وأشارت إلى "تكليف أصحاب الخبرة والاختصاص من القضاة والمحامين بتوثيق الأحداث الجارية قانونيًا، ضمانًا للحقوق، ومنعًا لأي فوضى قد تُفضي إلى ضياع العدالة أو تحريف الأهداف النبيلة لهذه الجهود".

وأكدت الرئاسة الروحية أن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين أبناء المجتمع، وتنظيم العمل القانوني والإنساني بشكل منهجي، بما يضمن كرامة المواطنين ويصون حقوقهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المحافظة".

وبحسب البيان، جرى تشكيل لجنة قانونية عليا تُشرف على جميع اللجان الفرعية والمحلية في السويداء التي تضم عددًا من المهام أبرزها تقصي الحقائق والانتهاكات وتقدير الأضرار، وتوزيع مواد الإغاثة، والخدمات الإدارية.