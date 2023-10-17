اليابان تطلب من إيران التحدث إلى حماس لتهدئة الصراع مع إسرائيل
طلبت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، من نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، التحدث إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لمحاولة تهدئة التوترات في الصراع مع إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صدر عنها، إن "كاميكاوا وعبد اللهيان اتفقا في اتصال هاتفي، على التعاون لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما اتفقا على أهمية تعاون المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني"، موضحة أن "نحو 900 ياباني موجودون حاليًّا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".
وجرى الاتصال بين الطرفين، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتصعيد هجومها على حماس الذي أثار أزمة إنسانية في غزة ومخاوف من صراع أوسع مع إيران.
من ناحيته، قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء هيديكي موراي في وقت لاحق، إن "الحكومة تعتزم إجلاءهم بطائرات عسكرية يابانية هذا الأسبوع".
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تدير قطاع غزة والمدعومة من إيران بعد الهجمات التي شنها مقاتلو الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1300 معظمهم مدنيون في أكثر يوم يشهد سقوط قتلى في تاريخ إسرائيل الممتد 75 عامًا.
من جهته، قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يجب أن تتوقف فورًا".