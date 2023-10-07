8 إصابات فلسطينية في الضفة والجيش يُدمر 3 أبراج في غزة

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 آخرون بالاختناق، مساء اليوم السبت، جراء هجوم مباغت للمستوطنين الإسرائيليين على قرية ياسوف، شرق سلفيت، شمال الضفة الغربية، في حين قصف الجيش الإسرائيلي عدة أبراج في قطاع غزة، ما أدى إلى دمارها.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين من سكان مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي فلسطينيين شمال الضفة الغربية، هاجموا بحماية قوات إسرائيلية، منازل فلسطينيين في الجهة الشرقية من قرية ياسوف.