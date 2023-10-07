8 إصابات فلسطينية في الضفة والجيش يُدمر 3 أبراج في غزة
أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 آخرون بالاختناق، مساء اليوم السبت، جراء هجوم مباغت للمستوطنين الإسرائيليين على قرية ياسوف، شرق سلفيت، شمال الضفة الغربية، في حين قصف الجيش الإسرائيلي عدة أبراج في قطاع غزة، ما أدى إلى دمارها.
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين من سكان مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي فلسطينيين شمال الضفة الغربية، هاجموا بحماية قوات إسرائيلية، منازل فلسطينيين في الجهة الشرقية من قرية ياسوف.
وأشار شهود العيان لـ"إرم نيوز"، إلى أن المستوطنين، قاموا بشكل مفاجئ بإحراق منزلين للفلسطينيين، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المستوطنين والأهالي، الذين حاولوا التصدي لهم.
وقالت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، حيثُ جرى نقل المصابين إلى المستشفى ووصفت حالتهم بالمتوسطة، مشيرة إلى إصابة 5 آخرين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس توترًا ملحوظًا بسبب هجوم "طوفان الأقصى" وفق تسمية حماس، الذي أسفر، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 100 إسرائيلي، وإصابة 1000 آخرين، إلى جانب أسر عدد غير محدود من الجنود والمستوطنين، وفق وسائل إعلام عبرية.
ومن المتوقع أن تتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في الساعات القادمة، خصوصًا بعد انتهاء "عيد السبت" عند اليهود، وخروجهم إلى الشوارع، ومناطق الضفة الغربية.
وفي سياق مُتصل، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، 3 أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، الذين شاهدوا تصاعد الدخان الكثيف مع انهيار الأبراج بالكامل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "منظمة حماس الإرهابية تتعمد زرع مرافقها العسكرية بين السكان المدنيين في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه أصدر تحذيرًا مسبقًا للسكان وطلب منهم إخلاء المباني.