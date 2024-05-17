تقييم إسرائيلي: 5.41 مليار دولار سنويًّا تكلفة إدارة غزة بعد الحرب

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تقييمات إسرائيلية تؤكد أن تكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا (5.41 مليار دولار).

وتشكل مسألة "اليوم التالي للحرب" المعضلة الأكبر في إسرائيل، وسط جدل متزايد في الأوساط السياسية والعسكرية.

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت، اليوم الجمعة، إن التقييم الإسرائيلي للحكومة العسكرية جاء بطلب من مسؤولين أمنيين كبار.

وإضافة إلى تكلفة إنشاء الحكومة العسكرية، قال تقرير رسمي إن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع، بحسب الصحيفة.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الخطوة تتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء خمس كتائب من الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يتطلب تقليص عدد الجنود الإسرائيليين على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.

وكانت تقارير أكدت ارتفاع حدة الانقسامات في الحكومة الإسرائيلية حول حرب غزة هذا الأسبوع بعد أن طالب وزير الدفاع ​​يوآف غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنًا بإستراتيجية واضحة للحرب.