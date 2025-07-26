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العالم العربي

مع اقترابها من سواحل غزة.. إسرائيل تُحذّر سفينة "حنظلة"

مع اقترابها من سواحل غزة.. إسرائيل تُحذّر سفينة "حنظلة"
سفينة حنظلة لكسر الحصار عن غزةالمصدر: غيتي
إرم نيوز
إرم نيوز
26 يوليو 2025، 3:43 م

أعلن مسؤولون إسرائيليون، اليوم السبت، أن إسرائيل ستسيطر على سفينة "حنظلة" التي تقل ناشطين مؤيدين لفلسطين بهدف كسر الحصار عن قطاع غزة، "إذا لم يوافقوا على العودة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكانت "حنظلة" غادرت إيطاليا، يوم الأحد الماضي، ويقول الناشطون على متنها إنهم يقتربون من النقطة التي أوقفت فيها السلطات الإسرائيلية سفينة مادلين في يونيو/حزيران الماضي.

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وكانت قوات إسرائيلية سيطرت، في التاسع من الشهر الماضي، على سفينة "مادلين" التي كانت تنقل مساعدات إنسانية، وتحاول كسر حصار بحري على قطاع غزة.

وكان على متن السفينة 12 شخصاً، بينهم الناشطة البيئية السويدية الشهيرة غريتا تونبرغ، وجرى اعتقالهم وترحيلهم.

وأثارت صور المجاعة القاسية في غزة غضباً وتحركاً دولياً لفك الحصار عن القطاع، ووقف الحرب، وإدخال المساعدات بشكل فوري، ما دفع ناشطين للقيام بمبادرات فردية لكسر الحصار.

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