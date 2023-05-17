وزير الدفاع الأمريكي: تصدي أوكرانيا للغزو الروسي درس لتايوان

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا والطريقة التي تقاوم فيها كييف قوات موسكو "يقدّمان درساً قيّماً لتايوان"، إذ يبيّنان كيف يمكن لجيش أصغر أن يتصدّى لجيش أكبر.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة بمجلس الشيوخ، سئل أوستن عن استراتيجيات الدفاع التي تمتلكها تايوان، إذا ما شنّت الصين هجوماً عسكرياً ضدّها، فأجاب "لقد تعلّمنا عدداً من الدروس المهمّة من الحرب في أوكرانيا ضدّ روسيا".