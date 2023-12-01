دخان يتصاعد على الحدود اللبنانية بعد اشتباكات سابقة بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله
دخان يتصاعد على الحدود اللبنانية بعد اشتباكات سابقة بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب اللهرويترز

صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

انطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات بشمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان اليوم الجمعة، مما دفع السكان إلى الفرار بحثًا عن مأوى.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل بشأن سبب انطلاق صفارات الإنذار، التي دوت بعد ساعات من انتهاء الهدنة في غزة.

وشهدت المناطق الشمالية اشتباكات هي الأعنف منذ 2006، بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله اللبناني منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، وحتى إعلان الهدنة صباح يوم الجمعة الماضي.

دخان يتصاعد على الحدود اللبنانية بعد اشتباكات سابقة بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله
ترقب الإعلان الرسمي لتمديد الهدنة ليوم ثامن

وجاءت الاشتباكات بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وخلفت أكثر من 42 ألف قتيل وجريح، إضافة لأزمة إنسانية غير مسبوقة، وذلك رداً على هجوم مباغت لحماس على مستوطنات غلاف القطاع خلف آلاف القتلى والجرحى.

وبعد سبعة أسابيع من المعارك والقصف الإسرائيلي المكثف، دخلت هدنة موقتة حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة الماضية، وتمّ تمديد العمل بهذا القرار مرتين.

إسرائيل
طوفان الأقصى
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