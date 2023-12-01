صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل

انطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات بشمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان اليوم الجمعة، مما دفع السكان إلى الفرار بحثًا عن مأوى.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل بشأن سبب انطلاق صفارات الإنذار، التي دوت بعد ساعات من انتهاء الهدنة في غزة.

وشهدت المناطق الشمالية اشتباكات هي الأعنف منذ 2006، بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله اللبناني منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، وحتى إعلان الهدنة صباح يوم الجمعة الماضي.