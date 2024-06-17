العراق.. اعتقال مسؤول حركة دينية "متطرفة" قتل شخصين ليقدمهما "قرباناً" (صورة)

اعتقلت مديرية استخبارات محافظة الديوانية، إحدى مدن جنوب العراق، الأحد، مسؤول حركة "العلاهية" الدينية "المتطرفة"، بعد أن أقدم على قتل شخصين قدمهما "قرباناً لله".

وقال مدير إعلام قيادة شرطة الديوانية العقيد علي الخفاجي لـ"إرم نيوز"، إن "مديرية استخبارات الديوانية اعتقلت مسؤول حركة العلاهية في محافظة ذي قار بتهمة قتل شخصين من الحركة قرباناً لله، حسب اعتقاده المنحرف".