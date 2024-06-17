العراق.. اعتقال مسؤول حركة دينية "متطرفة" قتل شخصين ليقدمهما "قرباناً" (صورة)
اعتقلت مديرية استخبارات محافظة الديوانية، إحدى مدن جنوب العراق، الأحد، مسؤول حركة "العلاهية" الدينية "المتطرفة"، بعد أن أقدم على قتل شخصين قدمهما "قرباناً لله".
وقال مدير إعلام قيادة شرطة الديوانية العقيد علي الخفاجي لـ"إرم نيوز"، إن "مديرية استخبارات الديوانية اعتقلت مسؤول حركة العلاهية في محافظة ذي قار بتهمة قتل شخصين من الحركة قرباناً لله، حسب اعتقاده المنحرف".
وأضاف الخفاجي أنه "بعد التحقيق اعترف المتهم صراحة بقتل الشخصين، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".
وتعتبر هذه الحركة، محظورة في الدستور والقوانين العراقية، في حين فكرها يقوم على أساس القربان أو التضحية بالنفس، وبموجب ذلك تجري قرعة لاختيار الشخص الذي سيضحي بنفسه.