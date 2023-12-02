بعد ليلة مدوية.. تجدد قصف البلدات الحدودية في الجنوب اللبناني

استأنف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، قصف المناطق الحدودية في جنوبي لبنان. وتساقطت القذائف المدفعية على حامول والرويسات إلى الجنوب، وطالت بلدات في القطاع الغربي، والقطاع الأوسط.

الليلة الماضية، شهدت تصعيدًا متبادلًا في القصف الصاروخي والمدفعي بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، على جانبي الحدود، تخلله قصف عنيف.

وقال أحد السكان في كونين لـ"إرم نيوز"، "إن حربًا حقيقية عشناها، والأمر كان بالغ القسوة على أولادي وزوجتي".

وترافق القصف العنيف، مع إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء المنطقة الحدودية، خارقا جدار الصوت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع في لبنان "ردًّا على هجمات استهدفت إسرائيل". فيما دوت صفارات الإنذار في سائر المستوطنات الشمالية.

الإعلام الإسرائيلي، من جهته، ذكر أن قوات الأمن في مستعمرة المطلة عند الحدود مع لبنان أغلقت بوابة المستعمرة، نظرا للوضع الأمني.

وكانت ميليشيا حزب الله، استهدفت ليلا مرابض مدفعية ديشون التي تبعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود خلف موقع المالكية، بصواريخ الغراد، ردا على استهداف إسرائيل لمنزل في بلدة حولا، أدى لمقتل عنصر في الحزب ووالدته.

ونعى الحزب عنصرين بينهما الذي قتل في منزله في حولا، دون أن يكون في مهمة قتالية.