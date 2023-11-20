مقتل جندي من مجتمع الميم يساهم في تعديل القانون بإسرائيل

أما الآن "فيمكن لجميع الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد" سواء من المثليين أو غير المثليين، الحصول على بدل الترمل، على قول يوراي لاهاف-هيرتسانو النائب من حزب "يش عتيد" الوسطي الذي يقف وراء هذا التعديل.

ويمكن لشركاء رهائن أو مفقودين الاستفادة منه أيضًا بغض النظر عن جنسهم، بحسب النائب الذي رحب بـقوله: "خطوة كبيرة على طريق المساواة".

وكان عمر أوحانا البالغ من العمر 28 عامًا، وهو أيضًا جندي في الاحتياط يعيش مع شريكه ساغي غولان البالغ 30 عامًا، تحت سقف واحد منذ ست سنوات، ويخططان "للزواج" في 20 أكتوبر قبل قضاء شهر العسل في كوستاريكا.

لكن ساغي غولان قُتل ليل 7 إلى 8 أكتوبر في المعارك التي دارت في كيبوتس بئيري.