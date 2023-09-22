إعادة تدوير أنقاض زلزال الحوز.. اقتراح يتيح تجاوز الفاجعة

اقترح مهندسون ومستشارون معماريون في المغرب دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في إطار "الاقتصاد الدائري".

وبحسب موقع "هسبرس" المحلي، قال شكيب بن عبدالله، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، إن استخدام المواد الناتجة عن الردوم “خطوة مهمة باعتبارها مواد محلية تتناسب وطبيعة المجال المستخدمة فيه، وتمنحنا بناء إيكولوجيا".

وأوضح "بن عبدالله" أنه لتنفيذ هذا الاستخدام بالطريقة الصحيحة "يجب أن تتم في المقام الأول عملية فرز لهذه المواد وتوظيف الصالحة منها فقط، ثم معالجتها لضمان متانتها".