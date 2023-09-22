إعادة تدوير أنقاض زلزال الحوز.. اقتراح يتيح تجاوز الفاجعة
اقترح مهندسون ومستشارون معماريون في المغرب دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في إطار "الاقتصاد الدائري".
وبحسب موقع "هسبرس" المحلي، قال شكيب بن عبدالله، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، إن استخدام المواد الناتجة عن الردوم “خطوة مهمة باعتبارها مواد محلية تتناسب وطبيعة المجال المستخدمة فيه، وتمنحنا بناء إيكولوجيا".
وأوضح "بن عبدالله" أنه لتنفيذ هذا الاستخدام بالطريقة الصحيحة "يجب أن تتم في المقام الأول عملية فرز لهذه المواد وتوظيف الصالحة منها فقط، ثم معالجتها لضمان متانتها".
ولفت إلى أن هذه العملية "سهلة"، ويتم في الوقت الحالي التنسيق والتشاور من أجل ذلك.
واقترح مهنيو البناء والأشغال العمومية، تصنيف الأضرار التي لحقت بالمباني والبنيات التحتية؛ واقتراح تصاميم هندسية مبتكرة وتقنيات جديدة تستجيب للخاصيات المعمارية المحلية؛ وإعداد مسح طبوغرافي وصور طبوغرافية جوية مرجعية للأماكن المتضررة قبل وبعد إزالة الردوم؛ ثم مواكبة السكان وإشراكهم في كل مراحل البناء عبر التكوين والتوعية.
ودعا نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى “دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة في ميدان البناء ومراجعة المعايير التقنية والنصوص المنظمة لسلامة البنيات التحتية والمباني بهدف تعزيز قدرتها على تحمل الزلازل".