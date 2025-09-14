الدعم السريع تعلن تحقيق "انتصارات كبيرة" في محاور أم درمان وشمالي كردفان

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أنها نجحت في تحقيق تقدم ميداني في محور رهيد النوبة غربي أم درمان.

وقال الدعم السريع في بيان إن عناصره حققت "انتصارا كبير على قوات بورتسودان"، مضيفا: "كبدنا قوات الحركة الإسلامية الإرهابية ومليشياتها خسائر فادحة في الأرواح، وتم الاستيلاء على عشرات المركبات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر".

وشددت قوات الدعم السريع على أن "الانتصار في محور رهيد النوبة والمحاور الأخرى يؤكد أن قواتنا ماضية في مسيرة التحرير، ولن تتوقف حتى يتم القضاء على الحركة الإسلامية وتوابعها وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم عن جميع الشعب السوداني".

وفي بيانين منفصلين، كشف إعلام الدعم السريع عن "إحراز تقدم نوعي على المحور الغربي لمدينة الأبيض، حاضرة شمال كردفان، والسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة، تمهيداً لإحكام السيطرة الكاملة على المدينة".

وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع تتأهب لمواصلة الزحف نحو أوكار ومعاقل قوات الجيش في شمالي كردفان، بهدف تطهير الإقليم كاملاً من بقايا الإرهاب والمرتزقة"، وفق نص البيان.

كما أعلنت قوات الدعم السريع تمكنها من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة "كازقيل" بولاية شمال كردفان، عقب معارك حاسمة، مؤكدة أن عناصرها تتقدم من عدة محاور باتجاه مدينة الأبيض تمهيداً لتحريرها.