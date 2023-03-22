مجلس النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي
صوّت مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، بالأغلبية على توصية طالب من خلالها الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.
ويأتي التصويت ردا على استخدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خريطة تضم كلا من الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة كتب عليها دولة إسرائيل، إضافة إلى تصريحات وصفتها الحكومة بالمتطرفة والتحريضية.
وكانت جلسة مجلس النواب قد شهدت "غضبا" على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، الذي قال فيها إنه لا يوجد هناك شعب فلسطيني أو ثقافة فلسطينية، وعبروا عن "رفضهم وإدانتهم مثل هذه التصريحات التي تعبر عن فكر ومضمون الصهيونية المتطرف".
ووضع مجلس النواب على المنصة، خريطة مماثلة للتي استخدمها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لكنها تحمل علمي المملكة وفلسطين.
وتحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من فوق منصة في باريس تحمل خارطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بإعادة النظر باتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل. وأدانت استخدام الوزير الإسرائيلي، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة.