مجلس النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

صوّت مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء، بالأغلبية على توصية طالب من خلالها الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان.

ويأتي التصويت ردا على استخدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خريطة تضم كلا من الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة كتب عليها دولة إسرائيل، إضافة إلى تصريحات وصفتها الحكومة بالمتطرفة والتحريضية.

وكانت جلسة مجلس النواب قد شهدت "غضبا" على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، الذي قال فيها إنه لا يوجد هناك شعب فلسطيني أو ثقافة فلسطينية، وعبروا عن "رفضهم وإدانتهم مثل هذه التصريحات التي تعبر عن فكر ومضمون الصهيونية المتطرف".