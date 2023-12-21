"إنفوغراف".. أطفال غزة محرومون حتى من المياه
حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من أن الأطفال بقطاع غزة الفلسطيني، لا يحصلون على 90 في المئة من استهلاكهم الطبيعي للمياه.
وقالت اليونيسف، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الأطفال النازحين حديثًا في جنوب قطاع غزة لا يحصلون إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًّا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.
وفقًا لمعايير الإغاثة الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى لكمية المياه اللازمة في حالات الطوارئ 15 لترًا، بما في ذلك مياه الشرب والغسيل والطهي، أما الحد الأدنى المقدر للبقاء على قيد الحياة فقط فهو 3 لترات في اليوم.
وأشارت المنظمة الأممية إلى وصول مئات الآلاف من النازحين داخليًّا، نصفهم من الأطفال، إلى رفح منذ أوائل ديسمبر، وهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والأدوية والحماية.
وتوفر اليونيسف، مع شركائها، حسب التقرير، الوقود لتشغيل الآبار ومحطات تحلية المياه ونقل المياه بالشاحنات، وإدارة النفايات، إضافة لخدمات الصرف الصحي، والمياه المعبأة وحاويات المياه؛ ما يستفيد منه أكثر من 1.3 مليون شخص بمياه الشرب الآمنة منذ بداية الأزمة.
ومنذ شنَّت "حماس" هجومًا على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، يرزح قطاع غزة تحت وطأة حرب شنَّها الجيش الإسرائيلي خلَّفت عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر صحية في القطاع.
وقطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء عن غزة، وسمحت بدخول مساعدات تقول سلطات القطاع ومنظمات أممية إنها أقل بكثير من الكميات التي يحتاجها السكان.