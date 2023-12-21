"إنفوغراف".. أطفال غزة محرومون حتى من المياه

حذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من أن الأطفال بقطاع غزة الفلسطيني، لا يحصلون على 90 في المئة من استهلاكهم الطبيعي للمياه.

وقالت اليونيسف، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الأطفال النازحين حديثًا في جنوب قطاع غزة لا يحصلون إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًّا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.

وفقًا لمعايير الإغاثة الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى لكمية المياه اللازمة في حالات الطوارئ 15 لترًا، بما في ذلك مياه الشرب والغسيل والطهي، أما الحد الأدنى المقدر للبقاء على قيد الحياة فقط فهو 3 لترات في اليوم.