عشرات الدروز يعبرون الحدود الإسرائيلية إلى سوريا (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلة، الأربعاء، إن عشرات المواطنين الدروز اجتازوا السياج الحدودي في منطقة مجدل شمس بالجولان المحتل، ودخلوا إلى داخل الأراضي السورية لـ"الدفاع" عن أبناء الطائفة في ظل الاشتباكات بمحافظة السويداء.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بمحاولات لإعادتهم إلى داخل الحدود.

وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب سوريا الى 248 قتيلا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

واندلعت الاشتباكات الأحد في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنة على خلفية عملية خطف.

ومع احتدام المواجهات، تدخلت القوات الحكومية بهدف فض الاشتباكات، وانتشرت الثلاثاء في مدينة السويداء. لكن المرصد وسكان وفصائل درزية، اتهموا القوات بالتدخل إلى جانب البدو ضد المسلحين الدروز.

وأثارت الاشتباكات غضب الدروز في إسرائيل الذين دعوا الجيش الإسرائيلي إلى شن ضربات على القوات الحكومية في سوريا.

ويتوزّع الدروز بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل وسوريا، حيث تشكل محافظة السويداء في الجنوب معقلهم الرئيسي.

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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء إن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء في جنوب البلاد.

وأضاف كاتس في بيان صادر عن مكتبه "يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته" منها.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح للحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع بإنشاء "جنوب لبنان" جديد على حدودها.

وأضاف: "أمرتُ بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قوات النظام في دمشق التي توغلت في المنطقة التي حددناها كمنطقة منزوعة السلاح لأمننا وللمجتمع الدرزي".

وشدد على أنه "لن يسمح بالعودة إلى وضع يُنشأ فيه لبنان ثان لإسرائيل هناك".