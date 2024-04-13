مؤشرات تحدد موعد الضربة الإيرانية المرتقبة

تعيش منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن؛ في انتظار طبيعة الرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قبل أسبوعين مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل مستشارين في الحرس الثوري بينهم قيادي رفيع.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت حدة التحذيرات الغربية من الضربة المرتقبة، وسط إعلان شركات طيران تعليق أو تغيير مسار رحلاتها.

ووسط توقعات أدلى بها مسؤولون أمريكيون عن شكل الرد المحتمل، نرصد بعض المؤشرات على اقتراب تنفيذ الرد الإيراني الذي يبدأ الليلة العد التنازلي لشنه وقد لا يطول الانتظار لنهاية هذا الأسبوع.

-الأردن يغلق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات بدءا من الليلة بعيد تأكيده وجود تشويش من قبل دولتين مجاورتين على نظام الملاحة "جي بي أس".

-القناة 12 الإسرائيلية: أنباء عن إغلاق مطار بن غوريون الليلة لمدة 3 ساعات.

-الجيش الإسرائيلي يضع كل القوات المسلحة على أهبة الاستعداد تحسبا لهجوم إيراني محتمل.

-عشرات المقاتلات الإسرائيلية تبدأ جولات ليلية في أجواء البلاد استعدادا لأي هجوم صاروخي.

-وسائل إعلام عبرية أكدت أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى للتصدي لهجوم إيراني سيعتمد على صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

-مسؤولان أمريكيان قالا في تصريح لـ"سي بي إس" إن إيران تخطط لشن هجوم يستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي وستستخدم 100 طائرة مسيرة إضافة إلى عشرات الصواريخ.

-مستشار آية الله علي خامنئي قال إن خطة تنفيذ الهجوم معروضة الآن على المرشد الأعلى وهو بصدد دراستها لمعرفة المآلات السياسية.

-تقارير متطابقة تتحدث عن أنه تم تحديد مسار الصواريخ الإيرانية التي ستضرب مواقع إسرائيلية، مشيرة إلى أن وكالات أنباء بينها رويترز أخبرت موظفيها في البصرة العراقية بالاستعداد وأخذ مواقعهم للتصوير.

-السفارة الأمريكية تطلب من الموظفين وأسرهم في إسرائيل بعدم السفر خارج المدن.

-مصادر تتحدث عن ضربات صاروخية ستستهدف مناطق خارج المدن والتجمعات السكانية، فيما ستكون الطائرات المسيرة أهدافا سهلة قبل وصولها للداخل الإسرائيلي.

-قالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان، اليوم السبت، إن هولندا ستغلق سفارتها في طهران غدا الأحد في إجراء احترازي.

-قالت شركة طيران كانتاس الأسترالية، اليوم السبت، إنها غيرت مسار رحلاتها مؤقتا بين بيرث ولندن بسبب مخاوف متعلقة بالشرق الأوسط.

-حذرت كندا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية، ورفعت تقييمها للمخاطر في المنطقة.

- نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) اليوم السبت عن متحدث باسم شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم قوله إن الشركة قررت وقف تحليق طائراتها في المجالين الجويين لإسرائيل وإيران.

-قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل "عاجلا وليس آجلا" وحذرها من المضي قدما في ذلك.

-قالت شركة الخطوط الجوية النمساوية، يوم الجمعة، وهي آخر شركة بغرب أوروبا لا تزال تسير رحلات إلى إيران، إنها ستعلق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 أبريل/ نيسان.

-حثت ألمانيا مواطنيها، الجمعة، على مغادرة إيران قائلة إن هناك مخاطر من تصعيد مفاجئ في التوتر الحالي بين طهران وإسرائيل.

-ذكرت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الجمعة، أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى طهران لمدة خمسة أيام حتى 18 أبريل/ نيسان، وأنها لن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.

-قالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، إن نيودلهي تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر.

-نصحت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.