الجيش الإسرائيلي يستعرض توغل "الفرقة 98" في جنوب لبنان (فيديو)

استعرض الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعض الجوانب من مهام "الفرقة 98" التي تقوم بعملية توغل بري في جنوب لبنان، خلال الأيام والساعات الأخيرة.

ونشر الجيش الإسرائيلي، عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، مقطعاً يوثق دخول دبابات وجنود "الفرقة 98" إلى مناطق في جنوب لبنان، واقتحامهم عددا من المنازل.

ويبدأ المقطع بإظهار اكتشاف جنود الفرقة نفقاً في إحدى المناطق، قبل ظهور دبابة تسير في أحد الشوارع، يليها لقطة لبعض الجنود يسيرون في منطقة حرشية، ويستمر العرض باقتحام الجنود لعدد من المنازل الخالية من قاطنيها.

ولا يبدو، كما يتضح من خلال المقطع، أن هناك أي وجود لعناصر من "حزب الله" في تلك المناطق، التي دخلها الجنود، حيث لم تظهر أي اشتباكات ولم تسمع أصوات رصاص أو انفجارات، إلا من بضع طلقات أطلقها جنود إسرائيليون.

وعلّقت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي على المقطع بقولها: "هكذا تبدو العملية البرية لقوات الفرقة 98 في جنوب لبنان. القضاء على مئات المخربين. تدمير البنى التحتية التحت أرضية ومئات الوسائل القتالية".

وكانت كابتن أيلا، المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، قد ذكرت أن قوات من "اللواء 646" رصدت عناصر من "حزب الله" وهم ينصبون منصة صواريخ داخل مدرسة في "طير حرفا" إحدى قرى قضاء "صور" في محافظة الجنوب.

وأفادت بأنه "بعد وقت قصير من عملية الرصد قضت طائرة لسلاح الجو على المخربين داخل منطقة المدرسة التي تم نصب المنصة فيها، والتي كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وقالت كابتن أيلا، في وقت سابق، إن الطيران الحربي استهدف "المنصات الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو حيفا".