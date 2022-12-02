حكومة لبنان تجتمع بعد توقف طويل

ويشمل جدول أعمال جلسة الخامس، من ديسمبر/ كانون الأول، عددًا من الموضوعات العاجلة مثل الصحة والتعليم وغيرهما، ولكنه لا يتطرق إلى القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية اللازمة لإبرام اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأصبحت الحكومة حكومة تسيير أعمال بعد انتخابات، مايو/ أيار، ولكن، بعد أكثر من 6 أشهر، فشل السياسيون في الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة على الرغم من تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة في يونيو/ حزيران.

ونظرًا لوضعها كحكومة تسيير أعمال، تفتقر إلى السلطات الدستورية الكاملة في اتخاذ القرارات.

وفي تعقيد إضافي، أصبح منصب الرئيس شاغرا، منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، حينما انتهت فترة ميشال عون الرئاسية التي امتدت 6 أعوام.

وتوقيع رئيس الدولة لازم لتعيين أي حكومة جديدة، ولكن الأحزاب السياسية المنقسمة على أسس طائفية لم تصل إلى إجماع على أي مرشح، وهي عملية كثيرًا ما تستغرق أشهرًا عديدة.