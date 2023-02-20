وفاة شيخ السفراء الفلسطينيين في إيران



أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، عن وفاة صلاح الزواوي الذي شغل منصب سفير دولة فلسطين لدى إيران منذ عام 1981 وحتى يناير/كانون الثاني 2022.

ويُلقب الزواوي بالسفير الأول وشيخ السفراء، نظرًا لطول فترة توليه منصب السفير في طهران.