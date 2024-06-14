للمرة الثانية.. أمريكا تدرس تفكيك رصيفها العائم قبالة غزة
يدرس الجيش الأمريكي تفكيك الرصيف العائم قبالة غزة مؤقتًا مرة أخرى وللمرة الثانية خلال أسابيع، جراء مخاوف من احتمال تضرره بفعل شدة الأمواج.
وتم تعليق عمليات توزيع المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي على الرصيف لعدة أيام.
وبين المسؤولون الأمريكيون وفقًا لشبكة "سي إن إن"، أنه سينقل الرصيف العائم بعد ذلك إلى إسرائيل.
وسيزداد وضع البحر في شرق المتوسط سوءًا مع اقتراب الخريف والشتاء، بحسب المسؤولين.
وكان قد أعاد الجيش الأمريكي، الجمعة الماضي، الرصيف العائم المخصص لإدخال المساعدات إلى شاطئ غزة، بعد أن تعرض هيكله لأضرار بسبب عاصفة وإصلاحه في ميناء إسرائيلي قريب.
وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة التي بدأت تتكشف خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ أن شنت إسرائيل حملة عسكرية على القطاع ردًا على هجوم حركة حماس.