للمرة الثانية.. أمريكا تدرس تفكيك رصيفها العائم قبالة غزة

وسيزداد وضع البحر في شرق المتوسط سوءًا مع اقتراب الخريف والشتاء، بحسب المسؤولين.

وكان قد أعاد الجيش الأمريكي، الجمعة الماضي، الرصيف العائم المخصص لإدخال المساعدات إلى شاطئ غزة، بعد أن تعرض هيكله لأضرار بسبب عاصفة وإصلاحه في ميناء إسرائيلي قريب.

وتهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة التي بدأت تتكشف خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ أن شنت إسرائيل حملة عسكرية على القطاع ردًا على هجوم حركة حماس.